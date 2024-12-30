日勝生集團承攬故宮行政大樓及圖書館正式落成

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-30 15:17

‌



國立故宮博物院「行政大樓及圖書館新建工程」完工，行政院院長卓榮泰致詞勉勵，期許故宮成為「生活的、你我的故宮」，也期盼故宮文物到更多國家展出。故宮院長蕭宗煌表示，新故宮計畫是為應對北部院區建築日益老化的挑戰，行政院核定經費 107.47 億元推動該計畫，致力於將故宮打造為世界級的文化與觀光地標。

‌



此新建工程由日勝生子公司泰誠發展營造，於 2022 年得標故宮博物院「行政大樓及圖書館新建工程」，得標金額約 4.9 億元。建設包括地上三層的行政大樓（6,007 平方公尺）及地上兩層的圖書館（1,249 平方公尺），總樓地板面積約 2,195 坪（7,256 平方公尺）。新設施專注於提升行政效能與研究功能，為故宮的運營與學術研究提供更高效且現代化的空間。

國立故宮博物院「行政大樓及圖書館新建工程」新建工程展現了永續發展與創新科技的結合，將取得綠建築及智慧建築認證，成為國際博物館建設的標竿。工程於 2021 年完成基本設計，2022 年 11 月開工，並於 2024 年第四季竣工。

日勝生指出，故宮持續積極推動數位展覽技術，結合 AR、VR 與互動投影，創造多元的文物體驗，同時推進文物國際展出，鞏固台灣的文化外交地位。2024 年底的工程竣工，為即將於 2025 年迎接建院百年的故宮書寫了新篇章。

同時，日勝生子公司泰誠在新北淡水「淡金安居」社會住宅案，也在本月 月動工。依據公開資訊，新北淡水「淡金安居」社會住宅案，位於淡海新市鎮，鄰近淡海輕軌淡水行政中心站，總經費約 33.39 億元，預計提供 620 戶居住單元，其中 5% 為無障礙設計房型，預計於 2029 年竣工。

日勝生指出，「淡金安居」結合淡海夕照設計元素，規劃地上 14 層、地下 3 層的建築，提供包括幼兒園、日照中心及商業空間等配套設施。計畫將取得綠建築、智慧建築、耐震設計標章及耐震標章，強化居住安全與舒適性。