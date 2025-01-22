永達保經2024每股稅前賺5.82元 釋2025五大成長目標

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-22 21:01

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永達保險經紀人公司今日揭曉 2024 年成績單，期繳新契約保費收入達新台幣 24 億元、營業收入 25.37 億元、每股稅前盈餘達 5.82 元，業務代表 2520 人、百萬圓桌 (MDRT) 會員人數達成 307 位、13 個月保單繼續率更高達 97%。永達保經董事長吳文永表示，台灣業績亮麗，大陸事業較為辛苦，主要因經濟環境不可控因素較多，仍期望兩岸事業穩健成長。

展望 2025 年，永達保經期許持續穩健成長，並釋出五大目標，分別為期繳新契約保費收入目標新台幣 37 億元、營業收入 28.1 億元、業務代表人力成長達 3000 人、MDRT 達成 360 位及 13 個月保單繼續率為 97%。

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吳文永進一步指出，大陸經營環境較為辛苦，儘管官方不斷釋出刺激措施，但民眾就是不敢消費，加上川普對中加徵關稅在即，產業恐雪上加霜，為了求生存，許多商家已經轉往越南、泰國設廠。不過，大陸保險公司依照規定不能到海外投資，他們的資金 100% 在國內投資，相對來說，集中風險就比較高，因此，大陸永達理保經持謹慎態度擴點。

吳文永指出，大陸當局去年 4 月 1 日發布保險新制，保險公司與經代公司的合約費用降了 50%，使得整體市場大幅衰退，必須控管成本，永達理去年的獲利大約下滑 3 成，但還是希望今年能夠持續成長。

據壽險公會統計，2024 年壽險公司登錄人數減少，而保經公司業務員人數逆向增加，相較於傳統保險公司，保經業務員具有更加充足的保險商品資源，儼然已成為從業人員的優先選擇。致力培育保險企業家的永達保經 2024 年業務制度再優化，打造共好創業平台，提供多元高額報酬、多重獎勵，歡迎有企圖挑戰高所得、發展組織的同業或異業高手，攜手再創事業高峰。

精算師出身的永達保經董事長吳文永表示，永達保經惜才愛將，是孕育 MDRT 的搖籃，藉由 MDRT 導師級的專業交流及經驗傳承，2024 總人數達 976 人，終身會員 (十屆以上) 高達 111 人，平均每 2 位業務代表，就有 1 位 MDRT，位居兩岸保經界第一把交椅。

永達獨創的專利保險經紀業務整合管理系統，導入大數據分析，透過科學化的 57 項報表、銷售密碼 2161、增員成功密碼 2143 檢視輔導，切中要點；輔以「高收入、高成交率、報聘計畫、活動量體檢表」4 表合一，從業務開發、續約、售後服務一條龍檢視，提供業務團隊主管精準掌握，協助屬員改善流程。

吳文永進一步指出，無論在保戶服務與業務制度，「利他、共好」是永達深耕兩岸的核心理念，所有業務代表都是公司合作夥伴。業務代表退休時，組織利益可以帶走一半；往生後，無論是個銷、組織利益可由登錄在永達的子女支領相關報酬，實踐「服務一輩子，永達養你兩輩子」的承諾。

從共享角度鼓勵增員及晉級，每增員一位符合獎勵標準者即發放現金新台幣 2.4 萬元，晉級獎勵更高達新台幣 310 萬元，希望吸引眾多優秀的業務菁英加入，朝向保險企業家目標前進。

大陸永達理保經是永達保經轉投資且持股達 24.9% 的全國性保險經紀公司，複製永達台灣成功經驗及專業技術，結合對岸市場之特性與需求，永達保經成為唯一在大陸成功發展的台灣保經業。

儘管在「報行合一」政策及經濟衰退衝擊下永達理仍穩健發展，設有北京總公司、17 家分公司及 45 個營業據點。2024 年期繳新契約保費收入達人民幣 21.4 億元、營業收入 15.32 億元、業務人力達 7513 人、百萬圓桌 (MDRT) 會員人數達成 628 位、13 個月繼續率達 96.75%、業務人員年平均 FYP 人民幣 28.4 萬元。