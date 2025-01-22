川普2.0比川普1.0務實 童子賢：美關稅政策往好的方向修正

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-22 16:38

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美國總統川普未在上任首日立即宣布對國外加徵關稅，但他當天仍表示，最快可能在 2 月 1 日對加拿大和墨西哥徵收 25% 關稅，同時指示評估與中國的貿易現況，研究因應措施。

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對此，童子賢表示，先前川普揚言上任第一天就要對加拿大、墨西哥與中國祭出高關稅政策，而且川普選舉期間信誓旦旦說要對中國課徵超過 60% 的關稅，事後又調整為 10%，現在正式上任後，暫延不實施，顯見川普並沒有馬上擺出對抗貿易夥伴的姿態。

在移民政策部分，童子賢則說，雖然川普強調會驅逐非法移民，不過早在兩三個禮拜前，宣布將重新檢討相關政策，可能希望可以留住在美國留學的留學生。

童子賢認為，川普 2.0 在實施政策時，會比 1.0 更加成熟，且會更務實去推動「讓美國再度偉大」，藉此緊緊抓住支持他的選民。

童子賢進一步指出，川普的讓美國再度偉大，其中意涵是希望振興美國經濟，不過期盼能與全球經濟並行，而不是美國自己往前走，並與世界其他國家對抗。

此外，童子賢提到，川普的能源政策也是重中之重，美國是全球石油、天然氣生產第一名，認為川普想繼續擴大石油及天然氣占比，主要想壓低美國內部的能源價格，並用美國能源價格優勢，吸引製造業回流美國，帶動經濟發展，就能實踐讓美國再度偉大的口號。