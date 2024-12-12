〈ESG狂潮〉日勝生集團連續三年獲得TCSA企業永續報告書金獎

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-12 14:38

‌



日勝生集團 (2547-TW) 以「永續綠生活集團」的願景，以創造價值、多元共榮、持續創新、協同合作與永續發展的五大核心價值為基石，推動企業永續與創新發展雙軸並進，加上在高齡友善領域與都更危老重建的創新，連續三年榮獲 TCSA 企業永續報告書的不動產及營造業 - 第 1 類金級。

日勝生指出，面對《氣候變遷因應法》上路，日勝生積極拓展碳盤查範疇並深化減碳措施，訂定 2050 淨零排放目標，同時推動循環經濟、再生能源及智慧化服務，推動綠色城市與智慧建築。

‌



日勝生指出，日勝生將永續創新落實於多元業態發展，包括樂齡友善與宜居都市計劃兩大核心領域。三芝「日初不老莊園」結合智慧建築與健康照護技術，打造低碳節能的養生園區；大安區「鑄慕」危老重建案則將整合 WELL 健康建築、黃金級智慧建築、綠建築、低碳建築、耐震建築五項國際認證，彰顯其對環境友善的堅持。此外，泰誠營造承建的新北「淡金安居」社會住宅，以智慧綠建築與全齡友善設計，實踐 SDG3 與 SDG11，實現健康與永續城市的雙重目標。

在水資源循環與再利用方面，日勝生指出，桃園公共污水下水道接管戶在 2023 年達 23.29 萬戶，推升桃園公共污水下水道普及率至 25.84%，至 2024 年第三季底，日勝生子公司日鼎水務用戶接管戶數達 14.8 萬戶，貢獻桃園公共污水下水道用戶接管超過 61%。同時積極推動回收水再利用，與政府合作擴展再生水普及率。寶鼎再生水則執行桃園再生水 BTO 計畫，2024 年第四季每日提供 1.8 萬 CMD 再生水至桃園企業廠區。日勝生也規劃以太陽能、小水力與沼氣發電打造 ESG 綠能園區，展現綠色能源創新。

日勝生營運事業群則聚焦智慧化與綠色運輸，搭建「綠色智慧交通」平台。旗下萬達通智慧票證至 2024 年第三季，累計售出 158 萬張電子票證，減少碳排放量 3,103 公斤；運用 AI 技術管理交通與能源消耗。同時，日勝生導入 AI 技術強化數位轉型，提升集團經營效率與市場競爭力，朝數位永續雙軸發展。