Google Gemini Live正式支援繁體中文 體驗與AI自然對話
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-21 16:21
Google(GOOG-US) 今 (21) 日宣布，推出 Gemini Live 繁體中文版，使用者可以熟悉的語言跟 Gemini 自然對話，同時也將 Gemini 擴充功能支援範圍擴大至繁體中文，可在常用的 Google 服務、應用程式及工具中存取資訊並完成工作。
Google 指出，Gemini Live 將支援更多語言，包括繁體中文，接下來陸續更新，只要是 Gemini 應用程式已上線的地區，都可以使用當地的語言體驗 Gemini Live，讓使用者可以不同語言與 Gemini 閒聊、合作。
Google 提到，Gemini Live 最大的特色就是自然對話，使用者就像與朋友聊天一樣，可以腦力激盪、探索主題，也可以練習簡報。透過 Gemini Live 可尋求建議、規劃活動、探索新知以及發覺在地新奇事物。
Google 表示，自從將擴充功能整合到 Gemini 中，使用者能透過應用程式和服務，如 Gmail、Google 地圖及 YouTube，完成更多工作。而最近宣布擴大串聯更多應用程式及工具的功能，包含 Google 日曆、Google Tasks、Google keep 和公用程式，可在所有 Gemini 支援的語言中使用這些擴充功能。
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