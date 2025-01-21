Google Gemini Live正式支援繁體中文 體驗與AI自然對話

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-21 16:21

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Google(GOOG-US) 今 (21) 日宣布，推出 Gemini Live 繁體中文版，使用者可以熟悉的語言跟 Gemini 自然對話，同時也將 Gemini 擴充功能支援範圍擴大至繁體中文，可在常用的 Google 服務、應用程式及工具中存取資訊並完成工作。

Google 指出，Gemini Live 將支援更多語言，包括繁體中文，接下來陸續更新，只要是 Gemini 應用程式已上線的地區，都可以使用當地的語言體驗 Gemini Live，讓使用者可以不同語言與 Gemini 閒聊、合作。

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Google 提到，Gemini Live 最大的特色就是自然對話，使用者就像與朋友聊天一樣，可以腦力激盪、探索主題，也可以練習簡報。透過 Gemini Live 可尋求建議、規劃活動、探索新知以及發覺在地新奇事物。