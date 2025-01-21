〈董監事酬勞揭露〉11家上市櫃肥貓現形！2023虧損 董事照領逾百萬酬金

公開資訊觀測站揭露 2023 年度稅後虧損、但董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加的上市櫃公司，俗稱「肥貓」，共計 9 家上市公司平均每位董監酬金突破百萬，前三名為宏達電、友達、群創；上櫃公司則有 2 家，分別為生華科 (6492-TW)、安國 (8054-TW)，平均每位董監事酬金為 103.3 萬元、100 萬元。