〈董監事酬勞揭露〉11家上市櫃肥貓現形！2023虧損 董事照領逾百萬酬金
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-21 18:36
公開資訊觀測站揭露 2023 年度稅後虧損、但董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加的上市櫃公司，俗稱「肥貓」，共計 9 家上市公司平均每位董監酬金突破百萬，前三名為宏達電、友達、群創；上櫃公司則有 2 家，分別為生華科 (6492-TW)、安國 (8054-TW)，平均每位董監事酬金為 103.3 萬元、100 萬元。
根據證交所統計，2023 年虧損的上市公司，以宏達電 (2498-TW) 平均每位董監事酬金最高，達 387.7 萬元；友達 (2409-TW) 以 364.5 萬元居次；第三為群創 (3481-TW) 211.1 萬元。宏達電全年虧損 33.96 億元，面板雙虎友達、群創分別虧損逾 180 億元。
第四至九名平均每位董監事酬金皆落在 100-200 萬元之間，依序為榮成 (1909-TW) 186.6 萬元、無敵 (8201-TW) 132.4 萬元、富采 (3714-TW) 131.9 萬元、農林 (2913-TW) 119.9 萬元、錩新 (2415-TW) 118.1 萬元、華安 (6657-TW) 109.3 萬元。
進一步觀察上市公司發出董監事酬金總額，友達共計發出 3251.4 萬元最高，宏達電 2938.8 萬元居次，群創 1900 萬元第三，第四至六名皆突破千萬大關，依序為榮成 1679.5 萬元、農林 1318.9 萬元、富采 1186.9 萬元。
至於上櫃公司發出董監事酬金總額方面， 大宇資 (6111-TW) 共計發出 911.6 萬元最高，第二、三高則為安國 (8054-TW)899.9 萬元、唐榮公司 (2035-TW)802.6 萬元。
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