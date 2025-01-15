Google折疊旗艦Pixel 9 Pro Fold居台灣2024Q4手機降價王 降幅破萬元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-15 15:19

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傑昇通信統計今年第四季手機降價排行 TOP 15，多款熱門機型價格大跌，單機降幅介於 9%~32% 之間，總降幅則是 9%~37% 不等，過去 3 個月中價差最大的手機是 Google 折疊旗艦 Pixel 9 Pro Fold，有破萬元的降價金額，而自上市以來降幅最多的則是 vivo V40 及 V40 Lite，總降幅達 37%。

傑昇通信公佈第四季降價榜機型，涵蓋 Google(GOOG-US)、三星 (005930-KR)、Apple(APPL-US)、OPPO、vivo 及 realme 等六大品牌，並且以三星及 Google 各占 4 席，競爭激烈；從單機來看，Google Pixel 9 Pro Fold（16GB/512GB）成為本季降價王，短短三個月內價格狂降 11,200 元。

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第四季降價榜另一個亮點，就是發展最快且功能最完整，每年持續推新機種的三星摺疊系列 Galaxy Z Fold6（12GB/512GB），也是第四季降價榜中，累積總降價金額 16,898 元最多的機型。

傑昇通信分析，降價榜上 Google 及三星的摺疊機，之所以會出現如此大幅度的降價，主要是摺疊機市場已進入白熱化階段，摺疊手機品牌不再只有三星，包含 Google、motorola、小米、OPPO 及蘋果等，都在加大對摺疊手機的投入，對彼此形成競爭壓力。

為提升品牌市占，許多品牌選擇降價來提升銷量，加上供應鏈的成熟、換機周期拉長，業者有庫存去化的壓力，因此越接近年末，會有更多促銷方案，透過降價吸引消費者購買，而這樣的降價策略無疑加速摺疊手機普及，不僅限於高端市場。

隨著國內電信業者整併滿周年、5G 手機市占也逐漸攀升，傑昇通信第四季降價榜顯示，4G 手機逐漸淡出，取而代之的則是中階 5G 手機 vivo V40 系列，其中 V40 Lite 以高達 37% 的總降幅、32% 的季降幅勇奪降價雙冠王。

傑昇通信認為，影響 vivo V40 系列降價的因素，不只是同期類似機型眾多選擇困難，還有年末促銷活動頻繁，加上多款新品趕在年底前發表上市，使得新機跌幅較為明顯；不過，對於農曆年前欲換機的消費者，此時入手免萬元的 AI 柔光人像手機 vivo V40 Lite 最超值。

農曆新年將至，換機潮也跟著到來！各大手機品牌為搶攻年節商機，紛紛祭出優惠方案。傑昇通信表示，第四季降價榜的機型多為新上市的機種，不難看出品牌業者促銷新機力道強勁，積極透過降價來刺激銷量。