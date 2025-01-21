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鉅亨速報

營收速報 - 長虹(5534)12月營收33.86億元年增率高達273.4％

鉅亨網新聞中心 2025-01-21 14:15


長虹(5534-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣33.86億元，年增率273.4%，月增率70.21%。

今年1-12月累計營收為120.71億元，累計年增率22.61%。

最新價為81.7元，近5日股價下跌-0.12%，相關建材營造上漲3.37%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-248 張
  • 外資買賣超：-116 張
  • 投信買賣超：-141 張
  • 自營商買賣超：+9 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 33.86億 273% 70%
24/11 19.90億 7% 33%
24/10 14.95億 -64% -5%
24/9 15.80億 71% 183%
24/8 5.57億 -18% 55%
24/7 3.59億 85% -68%

長虹(5534-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為投資興建國民住宅、工業廠房、廠辦及商業大樓出租出售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收長虹

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