營收速報 - 長虹(5534)12月營收33.86億元年增率高達273.4％
鉅亨網新聞中心 2025-01-21 14:15
今年1-12月累計營收為120.71億元，累計年增率22.61%。
最新價為81.7元，近5日股價下跌-0.12%，相關建材營造上漲3.37%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-248 張
- 外資買賣超：-116 張
- 投信買賣超：-141 張
- 自營商買賣超：+9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|33.86億
|273%
|70%
|24/11
|19.90億
|7%
|33%
|24/10
|14.95億
|-64%
|-5%
|24/9
|15.80億
|71%
|183%
|24/8
|5.57億
|-18%
|55%
|24/7
|3.59億
|85%
|-68%
長虹(5534-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為投資興建國民住宅、工業廠房、廠辦及商業大樓出租出售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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