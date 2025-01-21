〈力成法說〉記憶體需求緩 去年Q4獲利探1年半低點 全年EPS 9.09元

封測大廠力成 (6239-TW) 今 (21) 日召開法說會，公布去年第四季財報，受記憶體需求在去年下半年減緩影響，去年第四季稅後純益 15.24 億元，季減 10.4%，年減 61.6%，每股稅後純益 2.04 元，下探一年半來低點，全年累計達 9.09 元，若扣除前年有處分利益的影響數，今年獲利仍為成長。