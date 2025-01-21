〈力成法說〉記憶體需求緩 去年Q4獲利探1年半低點 全年EPS 9.09元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-21 16:07
封測大廠力成 (6239-TW) 今 (21) 日召開法說會，公布去年第四季財報，受記憶體需求在去年下半年減緩影響，去年第四季稅後純益 15.24 億元，季減 10.4%，年減 61.6%，每股稅後純益 2.04 元，下探一年半來低點，全年累計達 9.09 元，若扣除前年有處分利益的影響數，今年獲利仍為成長。
力成去年第四季營收 170.97 億元，季減 6.6%，年減 10.2%，毛利率 18.3%，季減 3.1 個百分點，年減 2.2 個百分點，營益率 11.7%，季減 3.5 個百分點，年減 1.9 個百分點，稅後純益 15.24 億元，季減 10.4%，年減 61.6%，每股稅後純益 2.04 元。
力成去年全年 733.15 億元，年增 4.1%，毛利率 19.1%，年增 1.2 個百分點，營益率 12.8%，年增 1.2 個百分點，稅後純益 67.89 億元，年減 15.2%，每股稅後純益 9.09 元。
力成指出，2023 年因計入蘇州與西安營運與相關處分利益，比較基礎較高，若扣除此因素，公司去年營收、獲利與 EPS 都呈現成長態勢，其中，去年營收增長 11%、毛利率增加 0.6 個百分點，EPS 也從 6.46 元提升至 8.62 元。
細分各大產品線，力成去年邏輯產品比重提升至 40%，SiP/Module 受惠 AI 伺服器相關業務加持，比重提升至 10%，NAND、DRAM 營收比重則雙雙下滑，分別為 28%、22%。
力成指出，去年第四季 DRAM 的標準型記憶體 (Commodity)，受客戶下半年需求保守，呈現季減與年減，行動記憶體 (Mobile) 營收則呈現季增，並與前年同期持平，車用記憶體 (Automotive) 則持平前季，並優於前年同期；NAND 方面則隨著 SSD 出貨減少，去年第四季營收減少，並較前年同期微幅成長。
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