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〈力成法說〉Q2雙率回升EPS 2.45元 上半年賺近半股本

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-07-30 14:40

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力成科技。(鉅亨網資料照)

全球封測大廠力成 (6239-TW) 今 (30) 日召開法說會，並公佈第二季財報，受惠客戶需求回升速度優預期，單季營收寫下七季新高，雙率也受惠產能利用率提升與產品組合，表現優預期，稅後純益 18.28 億元，季增 5.2%，年增 36.1%，每股稅後純益 2.45 元，累計上半年達 4.77 元。

力成第二季營收 195.86 億元，季增 6.9%，年增 13.8%，毛利率 19%，季增 1.5 個百分點，年增 2.2 個百分點，營益率 13.2%，季增 2 個百分點，年增 2.5 個百分點，稅後純益 18.28 億元，季增 5.2%，年增 36.1%，每股稅後純益 2.45 元。

力成上半年營收 379.15 億元，年增 15%，毛利率 18.3%，年增 1.9 個百分點，營益率 12.2%，年增 1.6 個百分點，稅後純益 44.2 億元，年增 39.8%，每股稅後純益 4.77 元。

力成指出，第二季整體營收呈現成長，其中，行動 DRAM 領域表現優於預期，NAND 營收也復甦，邏輯則受惠超豐 (2441-TW) 客戶訂單加溫，整體營收改寫 7 季來新高。

以業務類別區分，力成第二季封裝仍占多數，營收比重達 69%，SiP/Module 約 9%，測試比重 22%；以產品線區分，邏輯營收比重不斷提升，第二季已經提升至 40%，NAND 約 27%，DRAM 24%，SiP/Module 約 9%。

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