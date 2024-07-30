〈力成法說〉Q2雙率回升EPS 2.45元 上半年賺近半股本

全球封測大廠力成 ( 6239-TW ) 今 (30) 日召開法說會，並公佈第二季財報，受惠客戶需求回升速度優預期，單季營收寫下七季新高，雙率也受惠產能利用率提升與產品組合，表現優預期，稅後純益 18.28 億元，季增 5.2%，年增 36.1%，每股稅後純益 2.45 元，累計上半年達 4.77 元。

以業務類別區分，力成第二季封裝仍占多數，營收比重達 69%，SiP/Module 約 9%，測試比重 22%；以產品線區分，邏輯營收比重不斷提升，第二季已經提升至 40%，NAND 約 27%，DRAM 24%，SiP/Module 約 9%。