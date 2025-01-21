中鋼去年稅前盈餘45.77億元 災後重建估將帶動鋼材需求
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-21 18:11
中鋼 (2002-TW) 今 (21) 日公告去年 12 月自結損益，稅前盈餘 6.98 億元，月增 433%、年減 24.4%；第四季稅前盈餘 9.36 億元，季增 555%、年減 66%；2024 全年稅前盈餘 45.77 億元，年減 0.3%。
展望鋼市，中鋼表示，歐美央行調整降息節奏，以因應通膨回落速度放緩，美國洛杉磯災害有望產生重建鋼材需求，有助支撐鋼需，中國今年計畫擴大經濟刺激及貨幣調控強度，推進大規模設備更新和消費品以舊換新；台灣內需表現穩定，科技業持續帶動出口與投資，鋼市前景持穩。
中鋼去年 12 月自結營收 296.32 億元，月增 2.1%、年增 0.5%；營業利益 6.03 億元，月增 147%、年減 32%。中鋼去年第四季自結營收 865.93 億元，季增 1.1%、年減 2%；營業利益 9.42 億元，較前季轉虧、年減 64.8%；營益率 1.1%，較前季轉正、年減 1.94 個百分點。
2024 全年來看，中鋼營收達 3605.35 億元，年減 0.8%；營業利益 17.92 億元，年減 50%；營益率 0.5%，年減 0.5 個百分點；中鋼說明，去年雖然鋼鐵業銷售數量減少，導致營業收入和營業利益減少；不過，礦業投資獲配股利增加，支撐整體獲利約略持平前年。
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