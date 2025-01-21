中鋼去年稅前盈餘45.77億元 災後重建估將帶動鋼材需求

中鋼 ( 2002-TW ) 今 (21) 日公告去年 12 月自結損益，稅前盈餘 6.98 億元，月增 433%、年減 24.4%；第四季稅前盈餘 9.36 億元，季增 555%、年減 66%；2024 全年稅前盈餘 45.77 億元，年減 0.3%。

展望鋼市，中鋼表示，歐美央行調整降息節奏，以因應通膨回落速度放緩，美國洛杉磯災害有望產生重建鋼材需求，有助支撐鋼需，中國今年計畫擴大經濟刺激及貨幣調控強度，推進大規模設備更新和消費品以舊換新；台灣內需表現穩定，科技業持續帶動出口與投資，鋼市前景持穩。