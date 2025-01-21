〈房產〉六都最青春的戶長在這裏 桃園龜山區不到35歲戶長占14%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-21 11:52

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桃園戶長出少年，房仲業者整理內政部不動產資訊平台最新數據，六都戶長平均年齡最低的是桃園市，平均 53.9 歲，排名第二為台中市 55.1 歲，新北市則以 55.9 歲位居第三，桃園以交通便利、就業機會及親民的房價成為青年買房的熱門點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，桃園成為六都平均戶長年齡最年輕的城市，主要原因包括桃園的房價相對雙北友善，吸引許多雙北年輕小資家庭，脫北到桃園定居。二來是就業機會，桃園市內科學園區、產業園區遍布，提供充足且多元的工作機會，成為中南部北漂青年購屋就業的熱點。

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同時，交通便利性上，高鐵、機場捷運、台鐵及高速公路交織，讓桃園成為雙北甚至新竹小資通勤族的購屋選擇。四、輕屋齡選擇多：年輕首購族重視具社區物管、公設完善的新成屋電梯大樓，而桃園新興重劃區包括中路、A7 龜山、小檜溪及青埔高鐵特區等，輕屋齡新案多元，吸引偏好「新大俗」房型的年輕買家。

進一步分析桃園市 13 個行政區，其中以龜山區的戶長平均 52.4 歲年齡最嫩，且 35 歲以下的戶長比例達 14.3%。

台灣房屋文青捷運直營店店長林夢軒指出，龜山為桃園戶長平均年齡最年輕的區域，關鍵便是 A7 重劃區。A7 重劃區憑藉捷運機場線、高速公路的交通便利性，以及鄰近林口生活圈的優勢，成為年輕購屋族的熱門選擇，加上 A7 具有「房價凹陷區」優勢，目前新案價碼約 40-50 萬元，低於鄰近 A8 站長庚商圈及 A6 站的新北市新泰地區。區域內主力產品為 20-25 坪兩房或 32-38 坪三房，總價約 1200-1800 萬元，是首都圈首購族的主力購屋區段。

林夢軒表示，A7 生活機能逐步完善，學區如樂善國小、文青國小已到位，文青國中預計兩年內完工，對年輕家庭具吸引力，且區段幾乎全為五年內的新成屋，不論屋況還是社區的管理品質，都對小資買家頗具吸引力。