〈房產〉台灣房屋去年誕生超過50位千萬經紀人今年還要徵才3500人

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-20 18:33

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房仲業台灣房屋集團今 (20) 日舉辦旺年會，2024 年在多次信用管制挑戰中逆勢突圍，交出亮眼成績單，全台直營店與加盟店數量與業績雙雙成長，其中共有 5 家加盟店年度業績突破 1 億元，全台更誕生了超過 50 位千萬業績經紀人，台灣房屋集團也宣布，2025 年將徵才 3500 人。

2024 年前三季全台房市買氣熱絡，台灣房屋加盟事業總部總經理林培雯指出，新北和台中的 5 家加盟店，紛紛晉升 2024 年度億元加盟店，包含林口三井捷運旗艦加盟店、土城海山捷運加盟店、信實台中青海加盟店、十期軍福加盟店、信實邸家加盟店等，當中不乏擁有上百位經紀人的在地團隊，強調團隊合作和企業文化，致力於打造一個團結、向上的優良工作環境，讓每位成員朝著更高的目標邁進，激發潛能，也因此創下漂亮佳績。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，2025 年上半年台灣房市仍受到「限貸令」影響，不過新青安貸款仍持續，因此買氣雖有縮減但需求不變，此時對客戶來說，物件選擇性更多，議價機會提升，也是擇優入手的好時機，對房仲而言更是強化專業，深耕服務的關鍵時期。