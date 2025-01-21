黃仁勳兆元宴、川普上任話題連發 經理人：卡位市值成長型ETF抱股過年

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-21 11:53

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金蛇年來臨，農曆春節台股封關日就在明 (22) 日，連休 11 日為史上第二長，而川普也已於台灣時間今 (21) 日凌晨 1 時重返白宮，市場樂見其推動資本市場為主的政策有望帶動股市走高，此外，黃仁勳日前旋風訪台，與重量級供應鏈拍出「全球最高身價」合影，國泰投信表示，美股與台股連動性高，建議「擇優」抱股過年。

2025 年人工智慧 (AI) 仍然是資金關注主軸，可選股不選市，挑選競爭力高的績優股，透過 ETF 追蹤指數的機制汰弱留強，例如市值成長型 ETF 國泰台灣領袖 50(00922-TW)，掌握台股上攻動能。

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輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳日前來台，雖然僅待短短 66 小時，依然掀起 AI 旋風，他繼 16 日參加封測大廠日月光投控旗下矽品的台中潭科廠新廠揭牌典禮後，17 日中午宴請台積電董事長魏哲家，傍晚又趕場至緯創尾牙站台，最為人津津樂道的莫過於 18 日中午宴請 36 家科技廠董總一同進行「兆元宴」餐敘，包括鴻海、廣達、和碩、英業達、華碩、技嘉等大廠重量級董座都是座上賓，股民也試圖從中找出投資商機。

國泰台灣領袖 50 基金經理人蘇鼎宇表示，00922 追蹤 MSCI 台灣領袖 50 精選指數，嚴選市值龍頭個股，以本次黃仁勳宴請的科技大佬來說，目前 00922 成分股就包括台積電、鴻海、廣達、華碩、緯穎、緯創、和碩、欣興、技嘉等 9 家供應鏈，截至 1 月 17 日，合計持股權重達 45.69%。

針對是否能抱股過年，蘇鼎宇表示，台股 2024 年漲幅逾 28%，看好台股今年向上趨勢，投資部位可增加市值成長型 ETF，作為年終獎金或紅包的理財標的之一；另川普於美東時間 20 日中午 12 時 (台灣時間 21 日凌晨 1 時) 重返白宮，其重視資本市場的政策態勢已定，稅改及放鬆監管政策有利股市表現，美股走揚有機會點燃台股，再推升年後走勢。