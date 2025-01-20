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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/印度盧比(USDINR) 大跌0.36%，報86.263元

鉅亨網新聞中心 2025-01-20 22:10


截至台北時間20日22:10，美元/印度盧比下跌0.308點跌幅達0.36%，暫報86.263點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.74%
  • 近 1 週：+0.47%
  • 近 3 月：+2.98%
  • 近 6 月：+3.40%
  • 今年以來：+1.08%

美元/印度盧比近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞郎相關性0.31，本日下跌0.59%
  • 美元/台幣相關性0.30，本日下跌0.36%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.27，本日下跌1.14%

美元/印度盧比近90天負相關的前3貨幣對

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