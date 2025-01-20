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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌1.26%，報1437.73元

鉅亨網新聞中心 2025-01-20 22:00


截至台北時間20日22:00，美元/韓元下跌18.3點跌幅達1.26%，暫報1437.73點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.80%
  • 近 1 週：-1.16%
  • 近 3 月：+6.41%
  • 近 6 月：+4.84%
  • 今年以來：-1.41%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.72，本日下跌0.72%
  • 美元/新加坡幣相關性0.70，本日下跌0.9%
  • 美元/挪威克朗相關性0.62，本日下跌1.19%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.67，本日下跌1.42%
  • 澳元/美元相關性-0.66，本日下跌1.21%
  • 歐元/美元相關性-0.60，本日下跌1.25%

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美元/韓元1438.24-1.22%
人民幣/美元0.1369390.37%
紐元/美元0.56511.27%
澳元/美元0.62521.00%
歐元/美元1.03881.14%

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