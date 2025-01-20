外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌1.26%，報1437.73元
鉅亨網新聞中心 2025-01-20 22:00
截至台北時間20日22:00，美元/韓元下跌18.3點跌幅達1.26%，暫報1437.73點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.80%
- 近 1 週：-1.16%
- 近 3 月：+6.41%
- 近 6 月：+4.84%
- 今年以來：-1.41%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.72，本日下跌0.72%
- 美元/新加坡幣相關性0.70，本日下跌0.9%
- 美元/挪威克朗相關性0.62，本日下跌1.19%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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