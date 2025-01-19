鉅亨買幣速報 - SOL(SOL)24小時成交量超過52.29億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%
鉅亨網新聞中心 2025-01-19 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格104,110.41美元，24小時漲跌幅+0.84%；以太幣(ETH)現報價格3,169.65美元，24小時漲跌幅-3.48%。
亮點幣種：SOL(SOL)24小時成交量達52.29億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達25.7億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達22.06億美元。
24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Phala.Network(PHA)24小時漲幅16.2%。
24小時跌幅：Jupiter(JUP)24小時跌幅34.1%；Bonfida(FIDA)24小時跌幅21.9%；SOL(SOL)24小時跌幅16.2%。
近一週漲幅：Stargate Finance(STG)近一週漲幅17.4%；TROY(TROY)近一週漲幅12.6%；TFUEL(TFUEL)近一週漲幅12.5%。
近一週跌幅：RAY(RAY)近一週跌幅54.4%；Jupiter(JUP)近一週跌幅39%；SOL(SOL)近一週跌幅37.4%。
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