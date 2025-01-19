鉅亨買幣速報 - SOL(SOL)24小時成交量超過52.29億美元，WRX(WRX)24小時漲幅達61.6%

鉅亨網新聞中心 2025-01-19 17:15

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24小時漲幅：WRX(WRX)24小時漲幅61.6%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅28%；Phala.Network(PHA)24小時漲幅16.2%。

24小時跌幅：Jupiter(JUP)24小時跌幅34.1%；Bonfida(FIDA)24小時跌幅21.9%；SOL(SOL)24小時跌幅16.2%。

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近一週漲幅：Stargate Finance(STG)近一週漲幅17.4%；TROY(TROY)近一週漲幅12.6%；TFUEL(TFUEL)近一週漲幅12.5%。