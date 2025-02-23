鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過13.51億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達15.4%
鉅亨網新聞中心 2025-02-23 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格96,317.53美元，24小時漲跌幅-0.07%；以太幣(ETH)現報價格2,804.07美元，24小時漲跌幅+3.61%。
亮點幣種：以太幣(ETH)24小時成交量達13.51億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達9.32億美元；USDC(USDC)24小時成交量達5.95億美元。
24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅15.4%；STMX(STMX)24小時漲幅7.88%；BinaryX(BNX)24小時漲幅4.22%。
24小時跌幅：TRU(TRU)24小時跌幅18.8%；Golem(GLM)24小時跌幅29.6%；Perpetual Protocol(PERP)24小時跌幅14.6%。
近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅80.1%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅29.9%；BURGER(BURGER)近一週漲幅25%。
近一週跌幅：Alchemy Pay(ACH)近一週跌幅25.7%；Celestia(TIA)近一週跌幅24.2%；BinaryX(BNX)近一週跌幅24.1%。
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