鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過13.51億美元，AirDAO(AMB)24小時漲幅達15.4%

鉅亨網新聞中心 2025-02-23 17:15

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24小時漲幅：AirDAO(AMB)24小時漲幅15.4%；STMX(STMX)24小時漲幅7.88%；BinaryX(BNX)24小時漲幅4.22%。

24小時跌幅：TRU(TRU)24小時跌幅18.8%；Golem(GLM)24小時跌幅29.6%；Perpetual Protocol(PERP)24小時跌幅14.6%。

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近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅80.1%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅29.9%；BURGER(BURGER)近一週漲幅25%。