鉅亨買幣速報 - 以太幣(ETH)24小時成交量超過10.98億美元，Auction(AUCTION)24小時漲幅達6.43%

鉅亨網新聞中心 2025-02-23 10:15

‌



24小時漲幅：Auction(AUCTION)24小時漲幅6.43%；Ethena(ENA)24小時漲幅4.94%；BinaryX(BNX)24小時漲幅3.17%。

24小時跌幅：MANTRA(OM)24小時跌幅15.8%；TRU(TRU)24小時跌幅12.8%；LINA(LINA)24小時跌幅12.6%。

‌



近一週漲幅：AirDAO(AMB)近一週漲幅80.1%；Clover Finance(CLV)近一週漲幅29.9%；BURGER(BURGER)近一週漲幅25%。