盤中速報 - Worldcoin大跌8.6%，報2.11美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-19 04:50
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過8.6%，最新價格2.11美元，總成交量達1.19億美元，總市值15.72億美元，目前市值排名第 42 名。
近 1 日最高價：2.38美元，近 1 日最低價：2.09美元，流通供給量：742,537,006。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+5.38%
- 近 1 月：-4.27%
- 近 3 月：-2.49%
- 近 6 月：-12.86%
- 今年以來：+3.73%
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