盤中速報 - STMX大漲38.79%，報0.00499美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-23 08:05
STMX(STMX)在過去 24 小時內漲幅超過38.79%，最新價格0.00499美元，總成交量達0.31億美元，總市值0.62億美元，目前市值排名第 173 名。
近 1 日最高價：0.00675美元，近 1 日最低價：0.00345美元，流通供給量：12,346,222,097。
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歷史漲跌幅
- 近 1 週：-19.74%
- 近 1 月：-34.48%
- 近 3 月：-48.81%
- 近 6 月：-39.72%
- 今年以來：-40.99%
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