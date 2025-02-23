盤中速報 - Dogwifhat大漲9.88%，報0.7美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-23 08:05
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內漲幅超過9.88%，最新價格0.7美元，總成交量達0.81億美元，總市值7.00億美元，目前市值排名第 59 名。
近 1 日最高價：0.72美元，近 1 日最低價：0.63美元，流通供給量：998,841,310。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-7.28%
- 近 1 月：-55.05%
- 近 3 月：-80.15%
- 近 6 月：-60.68%
- 今年以來：-65.72%
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