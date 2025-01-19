盤中速報 - Arbitrum大跌8.88%，報0.75美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-19 04:50
Arbitrum(ARB)在過去 24 小時內跌幅超過8.88%，最新價格0.75美元，總成交量達0.73億美元，總市值31.00億美元，目前市值排名第 29 名。
近 1 日最高價：0.83美元，近 1 日最低價：0.75美元，流通供給量：4,097,359,817。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+10.07%
- 近 1 月：-4.90%
- 近 3 月：+45.34%
- 近 6 月：+9.57%
- 今年以來：+9.77%
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