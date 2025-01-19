盤中速報 - Dogwifhat大跌8.22%，報1.75美元
鉅亨網新聞中心 2025-01-19 04:50
Dogwifhat(WIF)在過去 24 小時內跌幅超過8.22%，最新價格1.75美元，總成交量達1.97億美元，總市值17.61億美元，目前市值排名第 40 名。
近 1 日最高價：1.99美元，近 1 日最低價：1.75美元，流通供給量：998,844,848。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+19.72%
- 近 1 月：-18.13%
- 近 3 月：-29.02%
- 近 6 月：-22.60%
- 今年以來：+1.61%
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