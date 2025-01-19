想寫春聯又怕字醜？快來掃碼讓AI「揮毫」一銀送你春聯、完成任務還抽郵輪之旅
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-19 14:57
第一銀行為歡慶新年到來特別舉辦「迎財納福衝第一」年節活動，首推虛實整合揮毫 AI 春聯活動，民眾可到總行掃描 QR code 輸出春聯，並推出吉祥物小粉獅 LINE 動態貼圖供民眾免費下載，完成指定任務更有機會獲得雙人郵輪之旅、電影票及 LINE POINTS 等多項好禮。
農曆新年貼春聯、迎新春，第一銀行首創虛實整合揮毫 AI 春聯活動，邀請民眾線上寫春聯，只要在「迎財納福衝第一」互動網頁 (https://firstbank-socialevent.com/2025CNY) 寫下新年代表吉祥字，即能透過 AI 生成技術產出專屬精美春聯，1 月 24 日前至第一銀行總行大樓一樓，現場掃描專屬 QR CODE 即可將生成春聯印出帶回家，不便前來的民眾也能透過 Email 收到蛇年設計款春聯組，迎來滿滿蛇年喜氣。
迎財納福衝第一活動更推出雙重好康優惠，即日起至 3 月 9 日，完成指定數位任務並登錄留存資料，即可獲得雙人郵輪之旅、3000 元即享券、雙人電影票等好禮抽獎機會，數位任務包含線上申辦信用貸款、信用卡、iLEO 數位存款帳戶或完成網路投保任一險種，最多可獲得 4 次抽獎機會；完成揮毫或測字體驗登錄留存資料，並將 AI 生成結果圖分享給好友，也能抽 LINE POINTS 50 點或新登場的小粉獅造型面紙套。
拜年必備的 LINE 祝賀貼圖「獅獅如意☆小粉獅貼圖給你滿滿福氣！」，即將於 1 月 21 日起開放免費下載，共 16 款動態貼圖，除應景之新春祝賀外，另有多種日常實用情境，如「謝謝」、「早安」、「讚讚讚」等，讓喜愛小粉獅的民眾，無論在春節期間還是日常生活都能時時和好友傳達祝福。
第一銀行社群平台以多元創意內容及創新技術貫穿虛實場景，精準的分眾策略與社群互動增強黏著度，Facebook 及 Instagram 粉絲數居金融業之冠，YouTube 訂閱數及 LINE 好友數亦為公股銀行第一，亮眼表現榮獲 2024 年國家品牌玉山獎 - 最佳人氣品牌類全國首獎，以及 2024 年數位金融獎 - 數位普惠獎等殊榮。
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