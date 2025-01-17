台股量價俱揚 全體證券商2024狂賺1016億元年增近5成

證交所指出，12 月證券市場總成交值 (含集中及櫃買市場) 約 10.189 兆元，較上月增加 1.92%，使證券商經紀手續費收入較上月成長；12 月自營之證券評價利益較多，使證券商自營業務純益較上月大幅成長 259.68%；12 月證券商承銷業務純益則較上月衰退 59.83%。

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2024 年度累計證券商經紀手續費收入因證券市場總成交值增加而較去年同期成長；本期自營之出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長 32.8%；本期承銷業務淨利亦較去年同期成長 39.93%。