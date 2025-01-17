歷史經驗：台股封關日8成會上漲 開紅盤平均漲幅逾1%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-17 11:05

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再過 3 個交易日，台股金龍年就要封關，投資人對於是否抱股過年存有疑慮，根據群益投信統計資料顯示，台股近十年封關日當天上漲機率是 8 成，不過，可能也因封關在即，對於抱股過年投資人觀望氣氛濃厚，所以當日平均漲幅僅 0.12%，而之後開紅盤機率也是 8 成，當天平均漲幅達 1.03%，顯示出年後資金歸隊意願提升，紅包行情可期。

市場法人表示，台股農曆年後在紅包行情預期下，台股量能可望進一步增溫，普遍有不錯的投資機會，不過，台股類股輪動快速、個股波動性大，對一般投資人而言，建議不妨以台股基金或台股 ETF 來介入布局。

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群益馬拉松基金經理人陳沅易指出，台股後勢，選股難度提高，農曆年前預估呈現震盪，台股待農曆春節過後趨正向發展。展望 2025 年，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在 AI 影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，唯獨在川普 2.0 下強大灰犀牛態勢中，資產配置需靈活調整。

中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

群益台灣精選高息 ETF(00919TW) 基金經理人謝明志表示，以台股而言，台股高息 ETF 的波動度相對個股與大盤來的低，是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。不過，一樣是台股高息 ETF，但選股邏輯的不同也會讓成份股各有千秋，之後表現出來的績效與息收將更是有很大的差異。