春燕真要來了？華爾街大型銀行業績強勁 市場信心回暖 巴隆：留意隱藏風險！
鉅亨網許家華 綜合外電 2025-01-18 09:47
美股第四季財報季已拉開序幕，美國大型銀行率先公佈業績。摩根大通 (JPM-US)、花旗集團(C-US)、高盛(GS-US) 和富國銀行 (WFC-US) 等大型銀行的獲利均大幅超出市場預期，同時，它們稱信貸需求非常強勁，這是美國經濟整體狀況良好的一個風向標。
在經濟持續成長、利率低於一年前以及美國總統大選後投資者熱情高漲等因素的推動下，大型銀行的投資業務和交易業務持續成長。
對未來反壟斷監管放鬆的預期，是投資人看好銀行業以及他們認為併購活動將增加的部分原因。在利率上升和監管趨嚴的那段時期裡，企業不願意進行大規模併購交易，進而抑制了大型銀行相關業務的成長。
這種情緒幾乎已經消退。大型銀行本周公布的財報給分析師和投資者留下了深刻印象。
然而，儘管大型銀行的第四財季表現強勁，市場信心回暖，但《巴隆周刊》列出以下幾點潛在風險，投資人仍須留意：
1. 降息預期不確定：經濟學家預計今年的降息幅度將低於投資人的預期，這可能影響銀行的獲利能力和信貸擴張。
2. 監管政策不明朗：川普政府如何放鬆監管仍不確定，這可能對銀行的營運和併購活動產生影響。
3. 通膨壓力：摩根大通 CEO 傑米 · 戴蒙 (Jamie Dimon) 指出，通膨仍然是一個重大問題，而聯準會可能無法如投資人所希望的那樣快速降息。
4. 地緣政治風險：儘管加薩停火協議有助於緩解中東衝突，但美國、俄羅斯和中國之間的關係仍存在不確定性，這可能對全球經濟和金融市場造成影響。
5. 市場情緒波動：儘管目前信貸需求強勁，但市場情緒的變化可能會導致投資者信心的波動，進而影響銀行的表現。
6. 區域銀行的影響：2023 年地區銀行破產潮對大型銀行的獲利產生了一定影響，未來可能會持續影響市場信心。
雖然有上述潛在風險，但即便是向來「憂心忡忡」的戴蒙也承認，目前美國失業率較低，消費者支出強勁，企業信心較為樂觀，受惠的不僅是大型銀行，整體社會也將受益。
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