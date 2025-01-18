黃仁勳炫風訪台、台積電法說、去年超徵稅收4972億 本周大事回顧
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-18 11:10
輝達執行長黃仁勳周四 (16 日) 抵台，陸續到訪矽品、緯創尾牙，並參加台灣分公司尾牙；台積電周四召開法說會，獲利續創新高；財政部統計處周一 (13 日) 公布 2024 年全國賦稅收入統計，去年超徵 4972 億元，創歷史次高，以下為本周大事回顧：
輝達與矽品合作業績十年成長十倍 潭科廠將加速達到 time to market 任務
輝達 (NVDA-US) 創辦人暨執行長黃仁勳周四 (16 日) 親臨全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下矽品的潭科新廠，與矽品董事長蔡祺文共同為潭科廠啟用揭牌，展現雙方密切合作的關係，共創 AI 晶片的新時代。
〈輝達尾牙〉黃仁勳：與魏哲家共進豐盛午餐 談論產能提升議題
輝達 (NVDA-US) 台灣分公司周五 (17 日) 晚間舉辦尾牙，創辦人暨執行長黃仁勳出席同慶，會前受訪指出，今天中午與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 董事長魏哲家共進豐盛的午餐，感謝台積電上季對輝達的支持以及所有協助，目前台積電正在為輝達製造 Blackwell 系列新產品、交換器等晶片，並提升相關產能。
〈緯創小年夜〉黃仁勳現身 高喊「緯創是非常出色的合作夥伴」
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周五 (17 日) 現身緯創 (3231-TW) 小年夜，高喊「緯創是非常出色的合作夥伴」，指出現在處於 AI 時代令人興奮的時刻，輝達無法單獨完成一切，因此需要緯創這樣卓越的科技公司。
〈台積電法說〉今年營收年增 25%、AI 業績翻倍、資本支出飆新高
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周四 (16 日) 召開法說會，公布去年第四季財報，獲利續創高，每股純益 14.45 元，今年第一季美元營收預估季減 5.5%，全年美元營收將年增 24-26%，資本支出更衝上 380-420 億美元，超出外資預期。
〈稅收統計〉證交稅 20 紅助攻！去年稅收 3.7 兆元 超徵 4972 億創歷史次高
財政部統計處周一 (13 日) 公布 113 年全國賦稅收入統計，12 月實徵淨額 1596 億元，較上年同月減少 89 億元，年減 5.3%，113 年全年實徵淨額 3 兆 7308 億元，較上年增加 2747 億元，年增 7.9%，113 年實徵淨額占全年預算數 115.4%，較預算數高出 4972 億元，僅於 111 年，超徵預算數創史上次高，也是連續 4 年超出預算數。
董座猝逝 華航：整個航空產業的巨大損失
華航 (2610-TW) 周四 (16 日) 發布正式訊息證實，董事長謝世謙於上午辭世，華航表示，此對華航甚至是整個航空產業都是巨大的損失，其貢獻和成就也將永遠銘刻在華航的歷史中。
刷出新高度！國銀 2024 前 11 月簽帳金額 4.26 兆元 提前超越 2023 紀錄
金管會今 (14) 日公布 32 家信用卡發卡機構，2024 年 11 月簽帳金額合計為 3855 億元，較上月減少約 193 億元，主要受到百貨周年慶進入尾聲、旅行需求減緩等影響，前 11 月累計簽帳金額達 4.26 兆元，再創歷年同期新高，並提前超越 2023 年的 4.18 兆元，預估全年將可突破 4.6 兆元。
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