黃仁勳炫風訪台、台積電法說、去年超徵稅收4972億 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-18 11:10

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輝達執行長黃仁勳周四 (16 日) 抵台，陸續到訪矽品、緯創尾牙，並參加台灣分公司尾牙；台積電周四召開法說會，獲利續創新高；財政部統計處周一 (13 日) 公布 2024 年全國賦稅收入統計，去年超徵 4972 億元，創歷史次高，以下為本周大事回顧：

輝達與矽品合作業績十年成長十倍 潭科廠將加速達到 time to market 任務

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輝達 (NVDA-US) 創辦人暨執行長黃仁勳周四 (16 日) 親臨全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 旗下矽品的潭科新廠，與矽品董事長蔡祺文共同為潭科廠啟用揭牌，展現雙方密切合作的關係，共創 AI 晶片的新時代。

〈輝達尾牙〉黃仁勳：與魏哲家共進豐盛午餐 談論產能提升議題

〈緯創小年夜〉黃仁勳現身 高喊「緯創是非常出色的合作夥伴」

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周五 (17 日) 現身緯創 (3231-TW) 小年夜，高喊「緯創是非常出色的合作夥伴」，指出現在處於 AI 時代令人興奮的時刻，輝達無法單獨完成一切，因此需要緯創這樣卓越的科技公司。

〈台積電法說〉今年營收年增 25%、AI 業績翻倍、資本支出飆新高

〈稅收統計〉證交稅 20 紅助攻！去年稅收 3.7 兆元 超徵 4972 億創歷史次高

財政部統計處周一 (13 日) 公布 113 年全國賦稅收入統計，12 月實徵淨額 1596 億元，較上年同月減少 89 億元，年減 5.3%，113 年全年實徵淨額 3 兆 7308 億元，較上年增加 2747 億元，年增 7.9%，113 年實徵淨額占全年預算數 115.4%，較預算數高出 4972 億元，僅於 111 年，超徵預算數創史上次高，也是連續 4 年超出預算數。

董座猝逝 華航：整個航空產業的巨大損失

華航 (2610-TW) 周四 (16 日) 發布正式訊息證實，董事長謝世謙於上午辭世，華航表示，此對華航甚至是整個航空產業都是巨大的損失，其貢獻和成就也將永遠銘刻在華航的歷史中。

刷出新高度！國銀 2024 前 11 月簽帳金額 4.26 兆元 提前超越 2023 紀錄