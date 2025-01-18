中小放款15年市佔「第一」！一銀力挺中小微轉型 專案貸款最高可貸3500萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-18 11:20

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為進一步落實普惠金融暨提升中小微企業競爭力，第一銀行即日起響應經濟部推出「中小微企業多元發展專案貸款」，提供雇用員工數 30 人以下之每一申貸事業額度最高 3500 萬元，搭配中小企業信保基金保證成數最高十成，並可申請額度最高 250 萬元，期間最長 6 個月，年利率 1.5％之利息補貼，以協助中小微企業邁向數位轉型、淨零轉型及通路發展 3 大策略。

第一銀行支持中小企業發展不遺餘力，截至 2024 年底已連續 15 年蟬聯中小企業放款市占率排名第一，近年來配合政府政策陸續推出「疫後振興專案貸款」、「低碳化智慧化轉型發展貸款」及「千億振興融資方案」等，積極提供全方位財務支援，與中小企業一同成長。

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