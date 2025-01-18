〈熱門股〉森崴能源年底工程認列挹注帶動營運 周漲逾7%

森崴能源 ( 6806-TW ) 受惠台電二期離岸風電工程進度加速認列，加上旗下子公司業務成長，推升 2024 全年營收達 196.29 億元，年增超過 7 成，寫下歷史新高紀錄，也同步激勵森崴能源本周漲逾 7%。

森崴能源本周漲 7.62%，本周最高漲至 117 元，周五 (17 日) 則收 113 元，站回 5 日線。至於三大法人本周籌碼動向，三大法人本周合計買超森崴能源 912 張。

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森崴能源說明台電二期工程進度，指出去年年底已完成路上變電所的併網工程，目前持續進行水下基礎結構安裝，今年起也啟動風機到港組裝、葉片、塔架安裝等工程，目標今年年底竣工。