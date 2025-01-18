策略師：川普的關稅計畫可能是爭取談判籌碼的策略

鉅亨網編譯段智恆 2025-01-18 02:30

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根據路透周五 (17 日) 報導，隨著全球投資人擔心川普下周重返白宮後會引發全球貿易戰，一些經濟學家和策略師認為，他所提出的大幅加徵關稅可能只是談判的工具。

經濟學家和策略師在路透全球市場論壇 (GMF) 中表示，即使中國依然是風險的焦點，對全球貿易的影響可能不會像市場目前預期的那樣嚴重。

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香港星展銀行 (DBS Bank) 全球市場策略師 Carie Li 表示：「根據川普在上一屆任期內的做法，關稅的提高可能最終會成為一種談判策略。」她指出，川普團隊目前正努力避免通膨急劇上升，這對美國而言是個關鍵問題。

川普承諾對全球進口商品徵收 10% 的關稅，對中國商品徵收 60% 的關稅，對來自加拿大和墨西哥的產品徵收 25% 的進口附加費，這些關稅可能會顛覆貿易流動、推高成本並引發報復行動。

然而，GlobalData.TS Lombard APAC 資深經濟學家 Minxiong Liao 表示：「儘管擬議中的加徵關稅可能會摧毀需求，但至少它可以作為一個談判工具，有助與貿易夥伴達成更好的協議。這意味著並非所有計畫中的關稅最終都會落實。」

世界銀行曾警告，如果美國徵收 10% 的關稅並遭遇貿易夥伴報復，將可能讓 2025 年全球經濟成長率減少 0.3 個百分點，預期成長率為 2.7%。

經濟學人智庫 (The Economist Intelligence Unit) 資深經濟學家 Tianchen Xu 預測，中國的加權平均關稅率可能會在 2025 年至 2027 年期間上升最多 20 個百分點，而其他國家則不會超過 5 個百分點。

為應對關稅上漲的影響，中國最新計劃通過加深債務負擔和讓人民幣貶值來維持超出預期的 5% 經濟成長目標，這引發對中國經濟結構性問題可能在 2025 年進一步惡化的擔憂。

Xu 指出：「貶值可以幫助出口，並減輕部分關稅影響，但它會損害投資者對貨幣和中國經濟的信心。」他預測 2025 年人民幣對美元匯率可能會跌至 7.5，這是中國央行的「絕對紅線」，並且稱沒有人願意持有一個貶值的資產。

香港星展銀行的 Carie Li 也認為，若中國人民銀行稍微放寬對人民幣市場的管控，美元 / 人民幣匯率可能會測試 7.5000 的關鍵水準。