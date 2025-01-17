進軍高端理財服務！這家CFP持證數逾200人 傲居公股第1、銀行業第3

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-17 20:39

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為積極回應金融市場多元化的需求，及提供客戶全方位的理財建議與服務，華南銀行致力培育財富管理業務專業人才，每年開辦「國際認證理財規劃顧問」 (CFP) 課程專班以打造提供專業理財諮詢服務的堅實基礎。截至 2024 年底，全行 CFP 總有效持證人數逾 200 人，蟬聯公股第一、銀行業第三，堅持為客戶提供最高品質的財務規劃服務，打造更具競爭力的企業形象。

CFP 證照為美國財務規劃標準委員會（CFP Board）管理並授權推行的高端理財業務專業證照，對於財務規劃師的專業素養、倫理操守及服務水準有著嚴格要求，涵蓋範疇包括財務管理、風險與保險規劃、投資規劃、稅務規劃、退休規劃及遺產規劃等。持證除象徵著金融從業人員在財務規劃領域的專業性、可信賴性及高度責任感外，更是提升個人與企業品牌形象的重要指標。取得 CFP 證照不僅能系統化的協助員工財務規劃的專業技能，還能強化其解決客戶多元需求的能力，進而在個人職涯發展及金融服務中實現雙贏。

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