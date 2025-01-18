search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 2025年1月18日台股中小型公司12月營收一覽（新增7家）

鉅亨網新聞中心 2025-01-18 07:55


本次公布12月營收一覽

截至台北時間2025年1月18日07:55，彙整前一日公布12月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1987家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
寶元數控-電機機械 8,997萬 39.7%
樺晟-電子零組件業 5.24億 32.1%
連展投控-電子零組件業 6.87億 18.7%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
虹揚-KY-半導體業 9,617萬 35.4%
瀚醫生技-生技醫療業 1,181萬 16.0%
久陽-鋼鐵工業 4.11億 7.9%
12月已公布營收一覽

截至目前，已公布12月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1987家。其中營收年增大於 25％有603家，年增小於-20％有316家。

12月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 203家
介於10～50億 >= 0% 285家
介於10～50億 < 0% 143家
介於10～50億 <= -20% 202家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 400家
小於10億 >= 0% 411家
小於10億 < 0% 225家
小於10億 <= -20% 202家

12月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
聯上發-建材營造業 5.37億 98171.4%
寶徠-建材營造業 2.00億 40691.2%
富華新-建材營造業 32.83億 27397.7%
華友聯-建材營造業 1.19億 5812.7%
泓辰-電機機械 1,082萬 4750.2%

12月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
皇普-建材營造業 53.06億 9825838.9%
理銘-建材營造業 15.10億 667845.6%
三豐-建材營造業 6.80億 135286.1%
富宇-建材營造業 14.66億 54665.9%
宏普-建材營造業 18.05億 11995.9%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收12月營收建材營造業聯上發電機機械寶元數控

相關行情

台股首頁我要存股
樺晟5.921.02%
連展投控11.957.66%
虹揚-KY14.75-1.01%
久陽20.10.00%
聯上發11.80.00%
寶徠14.9-0.67%
富華新31.05-0.16%
華友聯117.51.73%
皇普38.8-0.51%
理銘55.51.46%
三豐19.9-0.25%
富宇67.9-1.31%
宏普31.10.32%
寶元數控35.10.29%
瀚醫生技35.2-0.68%
泓辰59.60.62%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

中弱短強
連展投

71.43%

勝率

#當沖高手_強

中弱短強
連展投

71.43%

勝率

#多頭均線上攻

中弱短強
連展投

71.43%

勝率

#均線指標上攻

中弱短強
連展投

71.43%

勝率

#動能指標上漲股

中弱短強
連展投

71.43%

勝率

延伸閱讀


Empty