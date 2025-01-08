兆豐金續稱公股獲利王！去年大賺347億元創歷年新高 EPS 2.35元

公股金控龍頭兆豐金控（2886-TW）2024 年全年自結盈餘報喜！累計全年稅後淨利 347.66 億元創歷年新高，年增 4.5%，續當公股獲利王，每股稅後盈餘（EPS）為 2.35 元，若以去年盈餘配發率約 76% 換算，今年最樂觀可配股利近 1.8 元。

兆豐金自結去年 12 月單月稅後淨利 27.05 億元，其中四大子公司含銀行、證券、票券、產險單月合計獲利約 12.5 億元，該集團當月獲利主要仰賴產險減資彌補虧損的所得稅利益認列，最後衝上 27 億元，亦寫下歷年同期次高。