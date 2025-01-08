兆豐金續稱公股獲利王！去年大賺347億元創歷年新高 EPS 2.35元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-08 15:58
公股金控龍頭兆豐金控（2886-TW）2024 年全年自結盈餘報喜！累計全年稅後淨利 347.66 億元創歷年新高，年增 4.5%，續當公股獲利王，每股稅後盈餘（EPS）為 2.35 元，若以去年盈餘配發率約 76% 換算，今年最樂觀可配股利近 1.8 元。
兆豐金自結去年 12 月單月稅後淨利 27.05 億元，其中四大子公司含銀行、證券、票券、產險單月合計獲利約 12.5 億元，該集團當月獲利主要仰賴產險減資彌補虧損的所得稅利益認列，最後衝上 27 億元，亦寫下歷年同期次高。
兆豐金子公司兆豐銀行，因增提美國、歐洲，以及柬埔寨增加提存備抵呆帳，使得 2024 年 12 月僅賺 9.3 億元，全年累計稅後淨利 283.7 億元，年減率 8.5%。
至於其他子公司表現：兆豐證券 12 月稅後淨利 1.16 億元，全年累計稅後淨利 25.5 億元，年增 27.3%；兆豐票券 12 月稅後淨利 1.61 億元，累計稅後淨利 22.06 億元，年增 14.8%；兆豐產險 12 月稅後淨利 0.37 億元，全年稅後淨利 4.12 億元，轉虧為盈，較上年同期表現出色。
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