緯創去年獲利174億元年增5成 EPS 6.11元 創14年新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-16 17:01
緯創 (3231-TW) 今 (16) 日公布 2024 全年自結損益，2024 全年稅後純益達 174.39 億元，年增超過 5 成，每股純益 6.11 元，寫下 14 年以來新高。
緯創 2024 年第四季營收 2971.85 億元，季增 9.02%，年增 28.89%；毛利率 8.09%，季減 0.26 個百分點，年減 1.2 個百分點；營益率 3.99%，季減 0.2 個百分點，年減 0.58 個百分點；稅後純益 53.04 億元，季增 26.31%，年增 58.94%，每股純益 1.85 元。
緯創 2024 全年營收 1.04 兆元，年增 21%；毛利率 8.01%，年增 0.05 個百分點；營益率 3.71%，年增 0.55 個百分點，稅後純益 174.39 億元，年增 51.3%，每股純益 6.11 元。
緯創指出，去年第四季輝達 (NVDA-US)GB200 NVL72 機櫃已開始小量出貨，認為機櫃與主機板為今年第一季重要成長動能，其中，機櫃將大幅成長，預期今年 AI 伺服器相關營收將年增 3 位數。
緯創尾牙將於明 (17) 日登場，預料屆時將釋出最新市況與展望。另外，輝達執行長黃仁勳已於今天抵台，是否與黃仁勳見面也是市場關注焦點。
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