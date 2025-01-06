台灣大攜策略夥伴斥資逾1億元投資印尼Soul Parking 拓展東南亞智慧移動版圖

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-06 11:59

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台灣大 (3045-TW) 今 (6) 日宣布，與策略夥伴 AppWorks、USPACE 共同投資超過新台幣 1 億元，參與印尼智慧停車科技公司 Soul Parking 的 A2 輪融資，持續深化「Taiwan Mobility」策略，擴大 Mobility 布局，拓展東南亞智慧移動市場版圖。

台灣大說明，Soul Parking 是印尼最大的停車科技公司，每年處理超過 2000 萬筆停車交易，在印尼已有超過 200 萬輛汽機車透過 Soul Parking 停放。

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Soul Parking 透過尖端的數位化解決方案，為物業業主與駕駛者提供無縫、無現金的停車體驗，核心產品包括實現雙輪與四輪車輛的透明數據共享，並提供即時數據分析的 Operating System (OS)，以及適合摩托車的便攜式多層停車解決方案 Compact Motorcycle Storage (CMS)，幫助提升運營效率並增加收入。

未來，Soul Parking 計劃進一步拓展至印尼其他高密度城市，服務更多車輛類型，並探索電動車充電與基礎設施機會，為印尼智慧城市與永續發展做出更多貢獻。

台灣大總經理林之晨表示， Soul Parking 以科技為驅動力，透過 AI 智能導航、即時空位資訊、共享停車等創新功能，大幅減少駕駛們尋覓車位的時間，提升使用者體驗。

Soul Parking 共同創辦人暨執行長 Kenneth Darmansjah 則指出，與台灣大「Taiwan Mobility」策略高度契合，很高興成為合作夥伴。本次融資不僅反映 Soul Parking 業務基礎的實力和團隊的堅韌，也凸顯出停車行業的巨大潛力，並一同推動具有影響力的解決方案，重新定義城市移動。