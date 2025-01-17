可年後上班工作機會年增10% 轉職競爭最激烈的職缺竟是「小編」
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-17 12:26
年後轉職潮，企業和員工都蠢蠢欲動。104 人力銀行數據顯示，1 月全站標註「年後上班」的工作機會數已達 2.2 萬個，比去年同期增加 10%，其中，客服 / 門市 / 貿易類最受求職者青睞，住宿 / 餐飲服務業最缺工，而轉職競爭最激烈的前三大職類是：文字 / 傳媒類求職者，如時下最熱門的「小編」平均每人僅能分到 0.8 份工作, 相對營建 / 製圖類平均每人可分到 6.3 份工作、工作最好找。
領完年終再找工作？104 人力銀行數據顯示，農曆年前 1 個月的找工作人數比去年同期成長 3.1%，大環境缺工，求職者更勇於在年前轉職，期盼爭取更優渥薪資，測試個人市場身價。可年後上班的 2.2 萬個工作機會中，依產業，以住宿 / 餐飲服務業提供 5,200 個工作數最多、批發 / 零售 / 傳直銷業 4,300 個排行第二、一般製造業與電子資訊 / 軟體 / 半導體 2,800 個位居第三。
104 人力銀行觀察年前求職求才的供需關係，轉職競爭最激烈的前三大職類是：文字 / 傳媒類求職者，如時下最熱門的「小編」平均每人僅能分到 0.8 份工作，行政 / 總務 / 法務類 1 份工作、經營 / 人資類 1.3 份工作相對競爭；工作相對好找的是：營建 / 製圖類平均每人可分到 6.3 份工作、餐飲 / 旅遊 / 美容美髮類 4.4 份、醫療保健服務類 3.1 份。
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