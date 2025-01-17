金蛇年投資展望 國泰：聚焦AI、金融股雙主軸 掌握輪動補漲機會

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-17 17:52

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金蛇年即將到來，台股動向廣受投資人關注。國泰金 (2882-TW) 旗下國泰證券、國泰投信研究團隊觀察，2025 年台股市場仍會受到「經濟面回升」、「聯準會降息」及「AI 產業崛起」三大利多關鍵因素牽動，AI 產業的剛性需求為 2025 年投資關鍵密碼，另外，金融股受惠去 (2024) 年國內 14 家金控獲利創新高，後市可期。建議投資人金蛇年投資可聚焦布局 AI 概念股與金融股，掌握產業輪動補漲機會。

國泰證券表示，若 2025 年 AI 產業的三大利多關鍵因素的影響層次擴大，不僅預期帶動企業獲利達到 30% 增幅，更能進一步支撐台股市場實現 10% 的成長動能。

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國泰證券進一步觀察指出，因台灣經濟基本面穩健，出口動能逐步恢復，內需市場亦持續擴大，預期 2025 年將為股市提供強而有力的支撐；隨著聯準會降息循環已啟動，全球資金面有望進一步寬鬆，對台灣資本市場形成正向影響。

至於「AI 產業」，預期仍是 2025 年產業發展的重中之重，包括輝達、台積電等重點大廠，預計第一季將開始放量，有望繼續引領資金流入，成為台股市場的重要增長引擎。

展望 2025 年投資策略，國泰證券建議投資人可採取「科技為主、金融為輔」的配置策略，抓住科技、AI 產業的增長紅利，以金融股作為穩定收益的來源，平衡投資組合風險。隨著春節封關臨近，提醒投資人應注意調整持倉結構，並密切關注國際市場動態，適度減碼波動較大的個股，為農曆春節後市場變化預做準備。

國泰投信表示，近期還有黃仁勳旋風，股市話題不斷，今年的投資主旋律仍是以 AI 及半導體為主軸，建議投資人可鎖定市值型 ETF，跟著台股大盤一起成長。國泰台灣領袖 50 (00922-TW) 布局 AI、半導體及金融題材，聚焦市值大、流動性佳、獲利亮眼之 50 檔領袖級台股企業，台積電、鴻海、聯發科、世芯 - KY 等都是成分股，及時掌握上漲行情。

00922 買進一張只要新台幣 2 萬初就能入手，累積張數快，適合投資人長期持有，為定期定額的首選標的。隨著年終獎金入袋，更是加碼投資的好時機。