〈焦點股〉「黃」袍加身「生意好」 緯創帶量漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-20 12:01
緯創 (3231-TW) 上周五 (17 日) 舉辦尾牙，執行長林建勳透露，當天有近千名負責輝達 (NVDA-US) 專案的員工在湖口廠加班無法參加尾牙，直指「生意很好」，加上黃仁勳當天親臨站台，激勵緯創今 (20) 日股價帶量上漲，大漲逾半根停板。
緯創早盤以 110 元開高走高，盤中最高漲至 114.5 元，漲逾半根停板，截至 11 點 35 分，股價暫報 113.5 元，漲幅達 8.1%，同步站回 5 日線、月線以及季線，成交量爆量超過 7 萬張。不過三大法人上周減碼緯創，上周合計賣超 1.3 萬張。
林建勳指出，緯創在 AI 領域已經站在很好的位置，有很好的機會，對今年很有信心，也預期今年通用型伺服器加上 AI 伺服器營收占比將突破 5 成，其中，AI 伺服器有望成長三位數百分比。
黃仁勳也直喊「緯創是很出色的合作夥伴」，指出 AI 的出現重新定義人類最重要的工具，且現在處於非常令人興奮的時刻，不過輝達無法獨自完成一切，因此需要緯創、需要台灣的生態系，並攜手在 AI 時代成長。
另外，多家外資也按讚緯創，給出「買進」、「優於大盤」等正向評價，看好緯創後續展望，其中，亞系外資目標價最高喊至 167 元。
今天除緯創漲勢強勁，廣達 (2382-TW) 漲逾 2%，緯穎 (6669-TW)、和碩 (4938-TW) 及英業達 (2356-TW) 皆漲逾 1%。
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