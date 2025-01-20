〈焦點股〉「黃」袍加身「生意好」 緯創帶量漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-20 12:01

‌



緯創早盤以 110 元開高走高，盤中最高漲至 114.5 元，漲逾半根停板，截至 11 點 35 分，股價暫報 113.5 元，漲幅達 8.1%，同步站回 5 日線、月線以及季線，成交量爆量超過 7 萬張。不過三大法人上周減碼緯創，上周合計賣超 1.3 萬張。

‌



林建勳指出，緯創在 AI 領域已經站在很好的位置，有很好的機會，對今年很有信心，也預期今年通用型伺服器加上 AI 伺服器營收占比將突破 5 成，其中，AI 伺服器有望成長三位數百分比。

黃仁勳也直喊「緯創是很出色的合作夥伴」，指出 AI 的出現重新定義人類最重要的工具，且現在處於非常令人興奮的時刻，不過輝達無法獨自完成一切，因此需要緯創、需要台灣的生態系，並攜手在 AI 時代成長。