全國電子50周年 董座：擴大生活百貨布局 展望今年仍是挑戰的一年

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-20 12:12

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生活風格通路商全國電 (6281-TW) 今 (20) 日召開 50 周年記者會，董事長林政勲表示，2025 年因報復性旅遊排擠效應，可能仍是挑戰的一年，冷氣銷售成長有待觀察，而全國電正透過「Life+」從家電商轉型為生活百貨通路商，販售微星充電樁、凱薩衛浴及虹牌油漆等產品。

林政勲提到去年 12 月開幕的淡水生活概念館，首度引入「店中店」模式，並引入大成鋼隆美家居、宏碁電動自行車、微星電動車充電樁、虹牌油漆、凱薩衛浴、德泰彈簧床等知名品牌，目前也與其他產品洽談合作。

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林政勲指出，淡水館營運一個多月以來，目前符合預期，未來也會以相關模式持續進行。

林政勲指出，Digital city 的成立是公司重要里程碑，從裝潢設計到商品組合都有全面性改變，未來將朝向提供所有生活商品解決方案，後 50 週年願景，是藉由「Life+」轉型為生活風格通路商，將加入更多不插電的生活產品。

林政勲表示，2024 年因多雨及秋颱影響，冷氣業績明顯下滑，年衰退個位數，但仍維持 50 億元營業額。全市場電視、冰箱、冷氣均衰退，僅洗衣機呈現成長。生活商品去年營業額雖有翻倍成長，但因基期較小，整體佔比仍低。