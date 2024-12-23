馬斯克要德國總理立即辭職 稱蕭茲是「無能的傻瓜」
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-23 10:40
據德國《明鏡》周刊上周五（20 日）報導，全球首富馬斯克正試圖影響美國以外的政治，這一點變得越來越明顯。現在馬斯克利用馬格德堡汽車襲擊事件再次介入德國競選活動，他對德國總理蕭茲發起正面攻擊。
馬斯克上周五晚間在社交平台 X 上寫道：「蕭茲應立即辭職。」他以此回應馬格德堡耶誕市集上發生的汽車衝撞事件。馬斯克還稱蕭茲是「無能的傻瓜」。
馬斯克還在 X 上分享了一段關於馬格德堡耶誕市集上應急車輛的影片。他說：「太可怕了。」
此外，馬斯克當天也在 X 上寫道：「只有德國另類選擇黨（AfD）才能救德國。」
蕭茲對此評論說，德國有言論自由，這也適用於億萬富翁，但「這也意味著有人發表不正確的言論，還是不好的政治建議」。
跟蕭茲同屬社民黨（SPD）的聯邦衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）也痛批馬斯克「有失尊嚴，很有問題」，並指責馬斯克干預選舉。
德國另類選擇黨則說：「馬斯克說得對極了！」
德國預定將於明年 2 月 23 日提前舉行大選。距離大選還有兩個月的時間，德國另類選擇黨目前在民調中以大約 19% 的支持率排名第二。
馬斯克是電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 和民間太空公司太空探索技術公司的創始人，是美國候任總統川普最親密的支持者之一。
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