英國超越德國 躍升歐洲最大電動車市場

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-07 16:10

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由於政府對電動車政策迥異，使英國超越德國，躍升歐洲最大電動車市場。

德國汽車管理公布最新數據，2024 年德國電動車註冊量下降了逾四分之一，至 38.06 萬輛，同期英國的電動車註冊量激增了 21%，達到 38.2 萬輛，創下年度新高。

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英國電動車銷量大漲與政策有關。不過，英國汽車生產商與經銷商協會 (SMMT) 表示，去年電動車雖然賣出創新高的 38.2 萬輛，占去年新車銷量的 19.6%，但未達政府設定的 22% 目標。

英國 2025 年電動車佔比目標成長至 28%。由於各大汽車製造商試圖達到銷售配額以避免罰款，英國的汽車降價潮仍在繼續。

另一方面，德國電動車銷量大幅下降，主因是電動車補貼計畫的提前終止。

從 2023 年 12 月 18 日開始，德國政府不再接受新的補助申請。再加上電動車價格高昂、充電基礎設施仍不完善以及純電續航里程限制等其他因素，電動車需求放緩。