全村的希望！SAP等「7巨頭」助德國抵禦黯淡經濟前景 漲最大成分股是「它」

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-24 17:00

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儘管德國經濟狀況不樂觀，但幾家被譽為德國「七巨頭」的公司推動德股今年強漲，基準股指 Dax 今年截至周一 (23 日) 累計上漲 18.7%，勝過英法股市，更遠超 Stoxx 600 指數 4.8% 漲幅，其中軟體供應商思愛普(SAP-US) 更貢獻 Dax 股指五分之二的漲幅。

儘管德國經濟成長乏力，加上聯合政府上月因各方未能就財政「債務煞車」改革達成協議而垮台，但德國股市仍取得不錯的表現。

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根據 Consensus Economics 對經濟學家的調查，明年德國經濟將僅成長 0.6%，低於今年中預測的 1.2%，降幅為所有主要工業經濟體之最。

摩根大通資產管理公司投資組合經理 Timothy Lewis 表示，Dax 的表現令人意外，並大大證明股市表現並不一定跟經濟表現相同。

Dax 成分股企業中，僅不到四分之一的利潤來自德國國內，這有助於緩解福斯打算在德國裁員數萬人與關閉數家工廠帶來的衝擊。

除軟體巨頭 SAP 外，今年德國股市表現亮眼還由其他 6 家公司推動，分別是國防股萊茵金屬、工業集團西門子、西門子能源、德國電信，以及保險公司安聯和慕尼黑再保險，光是 SAP 就貢獻今年 Dax 指數近 40% 的漲幅，

在企業客戶轉向雲端運算的推動下，SAP 股價大漲逾 70%，該股在 Dax 指數佔比高於汽車類股，包括今年出現虧損的福斯跟賓士。受益於今年投資人對 AI 類股的巨大胃口，SAP 已將其財報發佈時間從歐洲上午調至美股收盤後，以拉高在北美市場的曝光度。

去年 10 月，SAP 取代荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾，成為歐洲最大的科技公司。

資產管理公司 Edmond de Rothschild 歐股共同主管 Marc Halperin 說：「科技股一直是今年焦點，但在歐洲不幸地只有兩家大廠艾司摩爾和 SAP。錦上添花的是 AI。」

推動 Dax 股指攀漲的這 7 家公司受惠於各種有利因素，萊茵金屬今年來上漲 107%，原因是歐洲國防支出增加的預期不斷上升，西門子能源更因為再生能源需求不斷成長而飆漲 329%。

歐元走弱也提振了德國以出口為重點的市場，美元兌歐元自今年 9 月以來從 1.11 歐元攀升至 1.04 歐元。

一些投資人和分析師則擔心對少數股票日益依賴。Union Investment 投資組合經理 Arne Rautenberg 說：「這可能會導致市場不穩定」，並稱 Dax 恐將容易受到 SAP 獲利衝擊的影響。

明年 2 月提前大選結果、德國債務煞車政策的潛在變化、美國準總統川普的關稅計畫及中國刺激經濟刺激都可能「迅速改變」市場情勢。

Halperin 表示，由於 SAP 獲利預期開始攀升至與美國同業相當的高水位，他最近已將 SAP 持股比率調降至低於基準的水平。

不過，許多基金經理人仍看好德國股市前景，認為德國股市交易價格將大幅低於美國股市，且很大一部分收入將來自海外市場。