財神爺來了！美國六大銀行去年回饋股東千億美元 創三年新高

鉅亨網編輯林羿君 2025-01-17 16:40

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去年美國六大銀行透過股息和股票回購的形式，回饋股東超過 1,000 億美元，創下 2021 年以來的最高水準，也是自新冠疫情前以來，向投資人支付的最大利潤比例。

由於對監管的擔憂，多年來華爾街幾家大型銀行一直在囤積資本，隨著監管壓力減輕，這些公司也開始對股東解開錢囊，高階主管預計 2025 年提供更多的股利。

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摩根大通銀行 (JPM-US) 財務長 Jeremy Barnum 表示，該行擁有大量過剩資本，不希望進一步增加。

花旗集團 (C-US) 向來是美國主要銀行中回購股票最少的銀行，該行通常在風險管理和控制方面進行投資，最終透過 200 億美元的回購計畫滿足了投資者的要求，將現金返還給股東。

股東們熱衷於股票回購，因為這將使每位投資者在公司中的持股比例增加，並提升流通股的價值。

花旗財務長 Mark Mason 表示，股票回購是對其獲利能力和增長動能的信心展現，同時也反映出公司目前的交易價格低於帳面價值，並未達到理想水準。

如今，美國最大的金融機構前景趨於樂觀。川普政府可能推動減少或取消要求銀行持有更多資本的計畫，這將釋放現金，使銀行能夠擴大放貸規模，並向股東提供更多回報。