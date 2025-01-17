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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.5%，報1.4827元

鉅亨網新聞中心 2025-01-17 00:10


截至台北時間17日00:10，歐元/加幣上漲0.0073點漲幅達0.5%，暫報1.4827點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.26%
  • 近 1 週：-0.53%
  • 近 3 月：-1.66%
  • 近 6 月：-1.03%
  • 今年以來：-0.95%

歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.75，本日上漲0.18%
  • 歐元/澳元相關性0.59，本日上漲0.17%
  • 英鎊/美元相關性0.52，本日上漲0.01%

歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.67，本日上漲0.21%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.55，本日上漲0.16%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.51，本日上漲0.14%

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