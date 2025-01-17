外匯速報 - 歐元/加幣(EURCAD) 大漲0.5%，報1.4827元
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 00:10
截至台北時間17日00:10，歐元/加幣上漲0.0073點漲幅達0.5%，暫報1.4827點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.26%
- 近 1 週：-0.53%
- 近 3 月：-1.66%
- 近 6 月：-1.03%
- 今年以來：-0.95%
歐元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
歐元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.67，本日上漲0.21%
- 美元/新加坡幣相關性-0.55，本日上漲0.16%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.51，本日上漲0.14%
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