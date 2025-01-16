「TikTok難民」大舉湧入 小紅書內部團隊開始加班了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-01-16 17:12

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美國 TikTok 禁令發酵，從 2025 年 1 月 13 日起，大量定位在美國的用戶湧入小紅書平台，並且發帖自稱「TikTok 難民」。

據《IT 之家》周四（16 日）報導，「TikTok 難民」湧入小紅書之後，出現了中國網友教美國網友數學作業、美國網友教中國網友英語作業的奇景。

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與此同時，美國網友對學習中文的興趣也開始快速上升，帶動在語言學習平台多鄰國（Duolingo）上報名學習中文普通話的美國用戶數量激增。

多鄰國官方公布的數據顯示，美國用戶學習普通話的新增人數較去年同期暴增 216%，在本月中旬小紅書用戶數量急劇上升時增長尤為顯著。

小紅書這邊，一位接近小紅書的人士透露，小紅書內部團隊從 1 月 13 日當天就開始加班了，正在針對外國用戶做功能強化，努力承接這波流量。

隨著人們對 TikTok 禁令的擔憂日益擴大，小紅書迅速在美國走紅，成為蘋果應用商店下載量第一的免費 App。

據《CNBC》周一報導，小紅書已經登頂蘋果應用商店下載榜，緊隨其後的是 TikTok 旗下照片共享應用 Lemon8 和 OpenAI 旗下 ChatGPT。

許多 TikTok 創作者都在急於尋找可以繼續發布影片的替代方案，同時關注 TikTok 禁令到底會不會生效。