想吃川普2.0的降稅紅蘿蔔？安永揭4大秘辛：其實紅蘿蔔沒那麼優 減稅還不如「這個」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-17 09:14

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邁入 2025 年，全球稅制與政策迎來許多重大變革，首先重磅來襲的川普 2.0 讓全球嚴陣以待，棒子（關稅調整）和胡蘿蔔（降所得稅）對台商來說的衝擊又是如何？安永聯合會計師事務所國際及併購重組稅務諮詢服務執行總監馮葦祺指出，川普新政將帶來國際稅務有四大變化，他並就此提出深入剖析，川普的胡蘿蔔可能沒那麼有吸引力，減稅效果不如 894A/DTA。

第一個變化是：基於「你（當地國）不課，我（外概念國）來課」的想法，為了降低在 BEPS 2.0 支柱二下，本國課稅權被外國「共享」的潛在可能，2025 年將有很多國家陸續實施否准扣抵法 (UTPR），或調整其本國最低稅負稅率到 15%，可預期大集團的整體有效稅率可能上升。

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其次是國際稅務處理會更加複雜 ：財會、稅務人員要互相溝通，了解交易之財稅影響，連帶的，資料庫系統式的蒐集財稅資料，更為重要。此外，更要持續追蹤各國和支柱二相關稅務 (申報) 法規更新。

馮葦祺提醒，因應支柱二全球最低稅負制，除了需追蹤支柱二相關稅務 (申報) 法規更新、重新檢視控股架構及利潤分布外，亦需強化財稅資料來源管理，增加相關稅務分析和申報的精確度。

再來是，精簡組織架構設計，調整方向：企業在設立海外公司前，更要提前做稅務分析；尤其是集團或大企業，若有功能性低，可有可無的海外公司，必須要處理；在收購公司前，除了請專家進行稅務盡職調查，要做情境模擬，分析未來稅負及了解需承受的成本負擔。

另一方面，川普即將上任可能掀起美國稅務政策變化。馮葦祺分享，川普計畫降低美國本土製造公司的聯邦公司所得稅率至 15%，擬對全球進口商品特別是中國進口商品，加徵高關稅。

最後的關鍵是，若企業要降低稅負成本，稅務分析要更全面。集團利潤分布在支柱二下，會需要被重新檢視，並分析控股架構及移轉訂價需不需要做調整？以降低最低稅負制影響。