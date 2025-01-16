以色列和哈瑪斯達成加薩停戰協議 19日生效 多方表態！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-16 09:10

‌



以色列與巴勒斯坦極端組織哈瑪斯周三（15 日）達成加薩停戰協議，這是自 2023 年 11 月雙方達成短暫停火協議後，再度達成新的停戰協議。

卡達、埃及、美國官員發布聯合聲明，宣布協議將於 19 日生效，稱這項協議旨在在加薩地帶實現永久停火，恢復和平。卡達、埃及、美國作為協議擔保國，確保協議的三個階段得到充分執行。

‌



第一階段 42 天。哈瑪斯將釋放 33 名被扣押人員，以色列將釋放關押在以色列監獄的巴勒斯坦人。

以軍從加薩人口稠密地區撤離至加薩與以色列邊界地區。

加薩流離失所民眾可返回加薩北部家園。

以方允許每天 600 輛運輸人道主義援助物資的卡車進入加薩地帶。

以色列將在第一階段開始實施七天後開放加薩與埃及之間的拉法口岸。

在協議第二階段，哈瑪斯將釋放所有剩餘的存活被扣押人員，以換取以色列釋放更多被關押的巴勒斯坦人。

以色列從加薩地帶全面撤軍。

在協議第三階段，哈瑪斯和以色列將相互移交已死亡對方人員的遺體，同時開始實施三至五年的加薩重建計畫。

對於停火和釋放被扣押人員協議的達成，以色列總統赫爾佐格當晚發布消息，呼籲以色列內閣批准協議，讓被扣押人員回家，他表示「這是最重大的責任」 。

以色列總理辦公室當晚表示，總理尼坦雅胡就加薩停火協議分別與美國總統當選人川普和美國現任總統拜登通話。尼坦雅胡首次公開證實以色列接受加薩停火釋放被扣押人員的協議。

拜登也就以色列和哈瑪斯達成停火協議發表聲明，稱這項協議將停止加薩地帶戰鬥，為巴勒斯坦平民帶來急需人道援助，讓被扣押超過 15 個月的人員回家。

聯合國秘書長古特雷斯表示，對雙方達成加薩地帶停火與人質釋放協議表示歡迎，並呼籲各方履行承諾，全面落實協議，確保衝突各方立即停止暴力行動。

土耳其外交部感謝各調節方所做的努力，尤其是卡達和埃及。在接下來的進程中，雙方必須全面執行協議所有階段，實現永久停火，並緊急向加薩地帶提供人道主義援助。