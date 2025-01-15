國產徐蘭英：去年天花板是今年地板 出貨量看增營收可望成長10%

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-15 18:52

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中保科及國產今日舉辦集團旺年會，徐蘭英會前受訪時指出，去年市場沒有很健康，但目前國產在手庫存訂單約 830 萬立方米，狀況不錯，預估今年出貨量將達 620 萬立方米，優於去年的 580 萬立方米。

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徐蘭英指出，跟著台積電走的廠商很多，也帶動很多廠房在追案，目前科技廠房的出貨比重已逾 2 成，今年將進一步提高，由於科技廠房對混凝土要求除了品質要高外，也要快速交貨，接下來買廠、租廠都還是會以此為考量。

國內房市方面，徐蘭英坦言，去年在央行打房政策確實有對房市造成衝擊，也影響混凝土出貨，不過，現階段看起來告一個段落，雖然成交量確實有下來，但價格在材料、人工成本提高仍然有撐。